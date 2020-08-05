電商平台及超商通路積極搶攻中元商機，其中台灣線上零售業龍頭廠富邦媒(8454)旗下通路momo購物網中元檔期網羅超過550款泡麵及250款乾拌麵祭出優惠下殺5折起，預估將推升泡麵與乾拌麵銷售較平日翻倍成長；全家便利商店(5903)結合實體店舖、全家行動購二路優勢，即日起端出「拜拜組合購」、「獨家普渡箱」、「行動購滿額店取免運」三大方案，提供民眾方便、快速的普渡採購。

中元節即將到來，普渡商機買氣噴發，富邦媒及全家也針對中元節商機推出多項促銷活動，由於「澎湃」為中元普渡採買的關鍵要素，餅乾、零食、泡麵、罐頭等成為供桌上主要商品，尤其是成箱或大包裝的「泡麵」與「乾拌麵」最受青睞。

富邦媒表示，台灣速食麵商機龐大，除了食品大廠，近年也吸引許多名人、美食家、知名餐廳紛紛投入市場；根據momo分析，2020麵食消費指標榜發現，本土勢力統一麵、維力、味丹、台酒等「台味」仍就是擄獲台灣消費者味蕾的霸主，占整體銷售70%。

進口泡麵則是以韓國、日本為銷售主力，異國品牌也都有不錯的銷售成績，而近年乾拌麵市場發展快速，新品牌相繼投入，消費者除了喜好「麻辣口味」及「名人網紅推薦」商品外，「湯麵類」也開始引起話題熱潮，業者紛紛推出麻辣鴨血、煨麵、泰式湯麵等新品搶攻市場大餅。

為滿足消費者採買需求，momo中元檔期網羅了超過550款泡麵及250款乾拌麵祭出優惠下殺5折起，預估將推升泡麵與乾拌麵銷售較平日翻倍成長。

在全家便利商店部分，由於便利商店為消費者採購中元節相關商品最重要的實體通路前三名之一，根據「全家」內部銷售數據顯示，往年中元節都會帶動餅乾、零食、泡麵、罐頭等商品業績成長1成以上。

瞄準中元商機，同時看好小家庭、公司行號祭拜簡便採購需求，即日起至9月8日推出拜拜組合組讓民眾選購，首推精選超過10項團拜熱銷商品，如飲料、零食、泡麵、罐頭等，以需求可自選購「辦公分享組」、「家庭經濟組」及「小資獨享組」三種組合，最低可享65折優惠折扣；另有超過16款的團拜商品的「便利經濟組」及「豪華澎派組」，5款組合供民眾選購，讓消費者輕鬆買、輕鬆拜的便利服務。

(時報資訊)