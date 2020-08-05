教官於戰術繩索課程安排「天降奇兵」，為小壽星送上生日蛋糕。（黃婉婷攝）

「CQB限制空間戰鬥」教導學員如何藉由簡易建築物掩護，學習戰術及射擊技巧。（黃婉婷攝）

「野外求生」課程練習如何用竹子生火。（黃婉婷攝）

「野外求生」課程學習如何製作野外淨水器，將汙水變成飲用水。（黃婉婷攝）

學員們學習每位合格的特戰兵都必須擁有的「戰術繩索」課程技能。（黃婉婷攝）

特戰一夏！陸軍特戰指揮部首度開辦2020年暑期「特戰體驗營」，於桃園龍潭武漢營區展開，不少學子特地自中南部北上，就是為了近距離、實地體驗精實課程，期待以寓教於樂的方式，讓學員從課程當中體驗專業技能與軍事特色，進而了解特戰部隊。教官還於垂降體驗時，為今、明生日的壽星送上祝福，學員樂得表示「真是一次特別的生日！」

國防部自2006年開辦戰鬥營以來，已有14年的歷史，受到疫情影響，暑期戰鬥營整體規模縮減，召訓人數自去年3360人降至510人。今年更首度開辦「特戰體驗營」，改採「先報名先錄取」的報名方式，讓學員直呼「網路都進不去」、「真的搶破了頭」。營隊於7月22日至8月21日舉行，共分2個梯次，為期3天2夜，第一梯次已於7月底圓滿結訓，第二梯次則於4日展開。

5日上午課程分為三種，第一為「戰術繩索」，學員在教官陪同下完成戰繩著裝，實施攀降作業，過程中還有「天降奇兵」，用高空垂降的方式，為2位今、明生日的小壽星送上蛋糕與生日祝福；第二是「CQB限制空間戰鬥」，透過體驗空包彈射擊，搭配團隊默契達成作戰任務；第三則是「野外求生」，學習如何在野外取火、取水及陷阱設置，在竹子生火課程進行時，不少學員累得滿頭大汗、氣喘吁吁。

特指部特戰主任黃錢龍表示，辦理營隊的宗旨是「國防教育的推展」，讓學員進一步了解特戰、支持特戰，希望透過開辦特戰體驗營，讓學員有機會親近部隊、加入國軍大家庭。他說，原先第一梯次是採用衛福部「社交距離」的標準進行課程，但由於疫情升溫，第二梯次則改為全程戴口罩，確保學員健康。

本次參與體驗營的龍鳳胎妹妹王榛敏，特地從台南北上參加體驗營。她說，由於爸媽都有軍事背景，因而對從軍相當有憧憬，體驗營成功讓她了解軍中生活的眉眉角角，未來將報考國防大學，朝陸軍之路邁進，這次也特地邀請哥哥王維彬一同體驗，豐富暑假生活。

(中時 )