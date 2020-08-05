1名女中校指控直屬長官摸她股溝涉強制猥褻，另還在工作場合辱罵她「操你媽的GG蛋」，提告求償160萬元。台北地院審理後，認為僅辱罵部分請求有理由，判長官應賠5萬元，可上訴。

女中校主張，2017年12月參加國防部某單位的工作餐會，座位與長官相鄰，餐會快結束時，長官竟趁同桌無人在場，伸手摸她的背腰，接著往下伸進內褲，觸摸她的股溝，甚至用手指抓捏，她嚇得起身逃進廁所，後來回座位拿包包，長官又以同樣手法摸她。

女中校並指，長官另於其他工作場合以「操你媽的B」、「我操你媽的雞巴」、「操你媽的GG蛋」等髒話侮辱她，種種事件害她身心健康受損，罹患中度憂鬱症，迄今仍持續就醫，故請求精神賠償160萬元。

長官否認摸股溝，另抗辯他雖確實有責罵女中校，但當時因為颱風即將來臨，他詢問女中校調度狀況，以利他隔天在會議上宣布，女中校卻以搪塞態度回覆，他才會情緒失控。

法官認為，摸股溝部分，因女中校陳述前後不一，無法採信，但長官公開責罵「操你媽的GG蛋」等語，確已侵害名譽權，審酌雙方學經歷等條件後，判長官應賠償5萬元，可上訴。

(中時 )