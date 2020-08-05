後疫情時代，搶攻智慧城市商機，在外貿協會搭橋下，包括研華、四零四科技、虹光精密、彬騰、利凌及群暉等6家致力於物聯網應用廠商，將於8月12日與印度、新加坡及韓國等國買主，一同參與「COMTECH INDIA X Taiwan Excellence」線上新產品發表會暨採購洽談會。

貿協指出，華研等六廠商過去三年，參與貿協在印度辦理的智慧城市展SMART ASIA INDIA，其中不乏台灣精品的得獎者。鑒於臺灣資通訊設備及技術廣泛應用於各種智慧城市解決方案，符合近年印度加速推動數位化轉型及智慧城市發展，今年起SMART ASIA INDIA轉型更名為COMTECH INDIA(印度資通訊暨智慧城市展)，協助臺灣資通訊業者拓展印度市場。

貿協強調，礙於疫情影響，COMTECH INDIA延至明(2021)年下半年辦理，為協助臺商進軍印度市場，搶先於12日辦理線上新品發表結合採購洽談會，並擴大開放印度買主參與，包含印度Vikram Solar、Housing Infrastructure Development Corporation及Techno Electric & Engineering等都將連線，此外韓國、新加坡、菲律賓、印尼業者亦積極參與。

貿協表示，此次開臺商聯合外商拓展印度市場的先例，包括研華(Advantech)、群暉(Synology)等在海外皆具名氣，亞洲買主預約商務洽談的動機很強，一起合作開發印度市場，應很有機會。

2021年COMTECH INDIA將在印度孟買展覽中心(Bombay Exhibition Center, BEC)舉辦，聚焦資通訊與智慧手機供應鏈、智慧城市解決方案、電競及新創等4大主題，完整呈現資通訊技術與創新應用，以滿足印度對數位化升級、智慧手機、水資源與廢水回收、再生能源及電子化交通控制與管理等龐大需求。

(工商 )