凱擘大寬頻5日宣布祭出老客戶限定活動，申辦HD99或HD148高畫質套餐，每月10日前完成當月繳費，有機會獲得限量速食餐點自選券或momo 300元購物優惠券。

凱擘大寬頻提供數位有線電視服務、高畫質數位頻道、高速光纖上網、超級錄影機、myVideo隨選隨看、HomeSecurity居家防護、HomeSecurity店家防護及HealthCare健康保健室等。旗下數位有線電視系統台：陽明山、金頻道、大安文山、新台北、全聯、新唐城、北桃園、新竹振道、豐盟、新頻道、南天、觀昇等數位有線電視。

另外，凱擘大寬頻數位有線電視、高畫質數位頻道今夏輪播精采影集、美劇，鎖定節目抽限量好禮活動，還有機會入住五星級酒店，新申辦HD148高畫質套餐再享振興優惠，立即送momo紅利金888元。

凱擘表示，「HD148高畫質A、B雙套餐」每月148元，可以收看超過30台國內外優質熱門頻道，8月首推AXN（第67台）精選的「AXN九點強強滾」系列節目，每晚九點播出熱門美劇《洛杉磯戰警第二季》、《馬蓋仙第四季》、《監獄醫生》，以及好萊塢強檔電影《蜘蛛人：離家日》、《神力女超人》、《MIB星際戰警：跨國行動》等，留意節目中的活動訊息，就有機會獲得AXN獨家限量好禮。

除此，居家生活節目超人氣《房產兄弟：A咖報恩計畫》，每周三晚上9點5分於HGTV居家樂活頻道（第226台）、以及8月7日起每周五晚上10點於TLC旅遊生活頻道（第20台）播出，觀賞房產兄弟與好萊塢男神布萊德彼特、喜劇一姊瑪莉莎麥卡錫、情歌王子麥可布雷等巨星，共同構思設計充滿巧思的客製化空間，收看節目並回答問題，再送入住五星級設計酒店。

HBO Asia將推出首部原創科幻台劇《獵夢特工》，8月16日起每周日晚間9點獨家首播，鎖定HBO（第65台）和HBO HD（第235台），還能抽《獵夢特工》限量周邊好禮！

至9月30日止，凱擘限時推出振興優惠活動，新申辦「HD148高畫質A餐或B餐」年約半年繳方案，再送momo紅利金888元。

(工商 )