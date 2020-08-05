立委趙正宇、前立委徐永明涉嫌收賄案，分別獲北院裁定交保新臺幣100萬元、80萬元，引發質疑聲浪。對此，前國民黨立委孫大千指出，同樣是立委涉貪，為什麼雙重標準？地院法官是糊塗了嗎？他更點出趙正宇和徐永明裁定交保理由中的五個矛盾!

臺北地檢署偵辦朝野立委集體收賄案，臺北地院昨裁準收押禁見包括3名現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明在內的7名被告，僅時代力量前主席徐永明獲80萬元交保。臺北地院今天下午諭知徐永明涉案較輕，只是期約賄賂，且金額不明，並無金流追查問題，所為行為明確單純，裁定80萬元交保，未限制出境及限制住居。至於趙正宇，日前獲100萬元交保，限制出境。

對此，孫大千在臉書指出，同樣是立委涉貪，為什麼雙重標準？地院法官是糊塗了嗎？他點出趙正宇和徐永明裁定交保理由中的五個矛盾：

第一，羈押禁見的目的是為了防止串供，和徐永明是否是期約收賄根本沒有關係。難道期約收賄就沒有串供和滅證的疑慮嗎？

第二，既然審理法官是以「涉案人數眾多且位居要職或有相當財力，有相當之影響力。現今網路及通訊軟體發達，被告可輕易以秘密方式與他人溝通以進行勾串」為理由，裁定羈押其他涉案立委，為什麼就不適用於趙正宇和徐永明呢？

第三，行賄廠商既然已經裁定交保，如果再把涉嫌收賄的趙正宇縱放出去，難道不擔心雙方可以透過私下管道勾串證詞嗎？

第四，其他涉案立委不分主從，一律羈押禁見，為什麼偏偏獨厚趙正宇，認定只需將辦公室主任收押，立委本人可以交保呢？

第五，趙正宇和徐永明兩人並無當庭認罪，而是各自提出荒謬理由，企圖矇混過關，兩人交保後，難道不會用盡洪荒之力，偽造證據，尋找人頭，串證圓謊嗎？

(中時新聞網)