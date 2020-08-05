現場播放實際訪問民眾對政策推動年輕人買房的反應影片。（鄭任南攝）

革實院的國民黨青年軍鍾明強調，蔡英文總統在打防政策上未能落實，讓年輕人買房的夢想愈來愈遠。（鄭任南攝）

國民黨今日由多名革命實踐研究院青年召開記者會，痛批蔡政府居住正義承諾跳票，而為改善人民面臨的困境，一方面革實院青年們提出實價登錄3.0揭露門牌號碼、囤房稅等主張，另一方面也呼籲蔡政府應兌現承諾。

革實院青年們指出民進黨執政下居住正義四大問題，首先不實踐原本承諾的真正實價登錄2.0，預售屋自建自售也不需納入實價登錄，若交由代銷業者銷售，也將在過了兩三年後才知道實際價格，早就失去時效性與實價登錄的用意。

其次，租屋市場黑市猖獗、空屋率高，雖然租屋族申請租屋補貼，該房屋會比照自用宅的1.2％稅率，讓租屋族易於申請租屋補貼，但房東的租屋所得還是會納入所得稅的級距裡，故租屋族若申請租屋補貼可能就會被房東趕出去。

第三，未修法提高囤房的持有成本；承諾推動社會住宅，總目標20萬戶，其中新建社宅的目標12萬戶，但目前只有9.4千戶，進度嚴重落後；包租代管目標8萬戶，目前也只有約9千戶，完成率不到11.5％，剩下的88.5％要在未來四年完成，必定會跳票。

第四，在居住安全方面，國內基本居住面積水準（平均每人最小居住樓地板面積對比）已10年沒調整，政府也未清查不符合基本居住水準之家戶，以及非法隔間、頂樓加蓋、違章建築等非合法住宅。

為解決蔡政府眾多缺失，國民黨革命實踐院青年的居住政策白皮書提出三項主張：首先，實價登錄3.0。實價登錄必須詳細到門牌，隱私權根本就是建商謀取暴利的藉口，登錄地址與價格，不涉及買家任何資訊，並不構成侵害隱私權；課徵合理囤房稅，但給予建商買賣之寬限期，此稅修正提高刻不容緩。

其次，房東的租屋收入不納入所得稅，另外設立一個稅率或級距，促使房東有較大誘因使租賃契約透明化。最後，重新調整「基本居住水準」之標準、落實清查不符合基本居住水準之家戶，並擬定輔導改善方案、針對非合法住宅提出修繕計畫。

(中時 )