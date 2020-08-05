《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（5）日的國際新聞重點。

【1】 黎巴嫩貝魯特大爆炸78死4000傷「硝酸銨」肇禍 現場如廣島原爆

黎巴嫩首都貝魯特市中心港區4日發生大爆炸，現場驚見蕈狀雲，全市都感受到震波，據衛生部長哈山表示，已造成至少78人喪生和近4000人受傷。總統奧恩隨後召開最高國防委員會會議後，宣布貝魯特為災區，並建議內閣宣布為期兩周的緊急狀態。

【2】 表達防疫肯定 美衛生部長將訪台 斷交後訪台最高階官員

為了表達川普對台灣支持以及肯定台灣防疫措施，美國衛生及公共服務部部長阿札爾將率團訪台，為我國與美自1979年斷交後，訪台層級最高的美國官員。美衛生及公共服務部4日指出，台灣在疫情期間一直是全球衛生領域透明合作的典範，阿札爾將傳達總統川普對台灣在全球衛生領域展現領導能力的支持。

【3】 川普稱貝魯特大爆炸如恐怖攻擊 又被軍方一句話打臉了

黎巴嫩首都貝魯特4日傍晚港口區發生大爆炸，造成至少78人喪生和近4000人受傷，黎國總統奧恩表示，這起爆炸是是出於存放倉庫長達6年、且沒有採取任何安全管制措施的2750公噸硝酸銨爆炸所引發；不過美國總統川普表示，這是一場「恐怖的攻擊」，但此一說法立刻遭多位國防部官員反駁，稱目前沒有跡象證明爆炸是「攻擊」導致，不知總統再說什麼。

【4】 貝魯特港口全毀 街上居民都是血 戰地記者驚喊：此生最嚴重爆炸

黎巴嫩首都貝魯特昨（4）日發生大爆炸，導致半徑10公里內建築受損，目擊者描述發生事故的港口已經全毀，街上有許多身上沾滿血的居民，就連有多年報導經驗的戰地記者都直喊，這是他此生見過最嚴重的爆炸。

【5】 微軟吃下TikTok在「五眼」國家業務獨缺英 原因曝光了

經白宮內部討論後，美國總統川普最終仍同意陸社群影音平台「TikTok」得以出售給微軟，包含TikTok在美國、加拿大、澳洲以及紐西蘭等國業務一併合併收購，不過也讓英國成為在西方國際情報組織「五眼聯盟」之中，唯一未將其TikTok業務出售的國家。對此，外媒分析指出，可能是英國對TikTok審查不如美國「嚴格」，但也可能是英政府藉此修復中英關係。

(中時新聞網)