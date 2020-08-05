連日傳出新冠肺炎疫情的遼寧大連市採取新措施！大連人民政府口岸辦公室主任李奇今日表示，大連各口岸人員原則上將實施非必要不離連，若遇有離連需求人員，須具備7日內核酸檢測陰性證明，嚴格採取大連人員管控措施，嚴防疫情向外輸出和擴散。

目前。大連機場、火車站、港口客運站已開始嚴格對離連人員排查和管控，所有離連人員必須出示「7日內核酸檢測陰性證明」、「國務院防疫行程卡」和「遼事通健康碼」查驗，各口岸都有嚴格把關。

7月22日疫情發生後，大連市市場監督局監督經營者停止銷售、下架封存涉事產品。其中爆發群聚感染的「凱洋海洋公司」第一時間已排查其經營門市及進口、銷售情況，採取停止銷售、下架封存等措施，按規定程序將大連凱洋公司銷售信息通報遼寧其他地區以及其他省區市。

此外，昨日澳門宣布提升對大連、烏魯木齊以及香港的入境管制等級，包括從4日起，香港赴澳門須提交72小時內核酸檢測報告，對曾到過大連、烏魯木齊者，採取14天醫學觀察。

(中時 )