橋梁安全維護有賴於適宜的檢測、維修及管理制度。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

建設局依照橋樑危險程度，逐案辦理維修、補強或改建。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

交通部108年度縣市政府橋梁維護管理作業評鑑出爐，台中市橋樑檢測及橋樑維修獲評「優良」，更連續5年榮獲六都類組第一；建設局長陳大田5日說，為確保橋梁及用路人通行安全，市府持續落實橋梁安全管理，以提升全市橋梁安全，預計於今年10月底完成年度檢測工作。

陳大田指出，台中市目前管轄橋梁數量約有2064座，其中包含148座人行橋，此次納入年度評鑑的橋數共計1718座，不論是管轄橋梁數或受評鑑數均排名全國第一；市府相當注重橋梁管理制度的制定、資訊資料庫建置及檢測人員培訓。

陳大田表示，每年依據「公路養護規範」及「公路橋梁檢測及補強規範」等規定，委由專業技術廠商辦理橋梁定期、特別及詳細共3類作業；依據不同的橋樑並配合重大災害啟動相關檢測，確實掌握橋梁使用現況。

陳大田強調，橋梁安全維護有賴於適宜的檢測、維修及管理制度，未來市府將持續辦理橋梁檢測，今年檢測作業預計10月底完成，根據年度檢測、例行巡查、災後檢視等結果，篩選需維修橋梁及項目，依照危險程度，逐案辦理維修、補強或改建，為市民通行安全把關。

(中時 )