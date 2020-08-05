台灣大（3045）總經理林之晨表示，綁定行動數據與寬頻方案的「好速成雙」方案，在5G開台後也同步祭出5G版本「好速成雙」專案，成為提升電信業務成長的重要動能。

台灣大4日舉辦法說會，林之晨表示，下半年隨著 iPhone 及其他5G手機上市，加上網路建設持續擴增，5G滲透率可望加速，並帶動高階手機綁約案的需求。

針對5G用戶普及目標，林之晨強調，仍維持三年之內4G用戶升級使用5G達50％為目標。

對於外資法人提問旗下富邦媒資本支出，台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，的確今年momo將增加資本支出擴建物流倉儲，今年財測資本支出已將這部份的資本支出核算進去。

5G產業競爭態勢方面，林之晨表示，電信三雄提供的5G服務不管是網路覆蓋、資費，都可以說是高品質服務，三大在5G資費上都有「相當節制」的共識，言下之意，電信三雄短期不會做5G價格戰。

台灣大積極推動好速成雙資費，遠傳、中華電信陸續跟進，林之晨說，並不擔心同業跟進，反而認為這對整體產業是有幫助的，尤其有助於提升ARPU貢獻。

法人提問新冠肺炎疫情的影響，俞若奚認為，上半年因套裝手機銷售量下滑，對電信業的整體營收都有一些影響，下半年隨著5G手機愈來愈多，手機銷量可望回溫，對於該公司整體營收將有正面助益。

另外，林之晨強調，2020年財測目標沒有調整的打算。

台灣大第二季合併營收313.4億元，年成長6％，營業利益41.3億元，年減4％，稅後淨利30.5億元，稅後EPS為1.08元，財測達成率為104％。第二季電信業務營運亮點方面，物聯網裝置數較去年同期成長40％，資通訊/物聯網/雲端服務營收年增35％。累計上半年合併營收631.9億元，營業利益86.1億元，稅後淨利為63.6億元，稅後EPS為2.26元。

受到新冠肺炎影響，宅經濟也持續發酵，帶動momo電商業績，今年第二季momo合併總營收158.34億元，年成長34％，衛星倉儲數量也達到17座，較去年同期增加9座。台灣大表示，疫情正在改變生活型態，momo將透過對物流倉儲的投入提升競爭力。

(工商 )