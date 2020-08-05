（台鐵斗南站站前原台鐵辦公室區域，已變成「寶雅生活館斗南門市」。圖／台鐵局提供）

台鐵局今（5）日表示，台鐵斗南站跨站工程第一階段完工部分即將於9月啟用，斗南站前原台鐵辦公室區域，佔地約307坪空間，在執行台鐵資產活化政策，以建物拆除重建公開標租方式，已由知名美妝生活用品連鎖通路「寶雅國際」得標投資經營，並正式營運，成為台鐵推動資產活化之成功案例之一。

台鐵局長張政源上任以來，積極推動資產活化，導入企業化經營理念，提高資產收益。台鐵局說，斗南站前方原為台鐵台中貨運服務所，旗下的「斗南服務站辦公室及舊宿舍」，辦公室多年來一直以房地短期出租，舊宿舍2016年時拆除後即獨立辦理土地標租，多次流標招商未果。

台鐵局說，考量該地段位於斗南車站前熱區，老舊建物影響城市交通門面，於2018年一改傳統對於短期不動產活化，多以現況、低度利用辦理模式，整併鄰近土地擴大標的範圍，改以除舊（報廢辦公室）佈新（新建物）方式辦理公開標租，並為利整筆土地活化利用，於公開時即敘明承租人應拆除地上物後再行使用，善用地段優勢，對台鐵局而言，同一區廓價值倍增，成為台鐵局不動產活化開創新模式。

台鐵局指出，未來搭乘台鐵至斗南站，到訪旅客除了享受光鮮明亮的新站體、同時重溫舊站房古風外，出站右轉即可參觀由台鐵倉庫改建的他里霧文化園區；購物魂興起時，跨越馬路即抵達寬敞舒適的寶雅生活館斗南門市。

台鐵局也介紹，國旅行程安排乘坐火車到斗南，親訪為古樸小鎮加值的新站體及新商場，徜徉歷史建築、加上車站周邊米糕、雞肉飯、臭豆腐等傳統美食，新舊並蓄的斗南車站已準備好重新出發，與大家一同迎向未來！

台鐵局說，寶雅生活館斗南門市已正式營運，目前配合政府振興三倍券推出優惠活動，即日起至8月11日止，民眾只要持紙本三倍券到店消費，就能參加抽獎活動，詳情請可至寶雅生活館官方網站查詢。

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