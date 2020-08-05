藝人羅霈穎驟逝震驚各界，她個性豪爽、愛美，談話風格嗆辣的羅霈穎，也不時大方分享自己的整形經驗，羅霈穎還曾透露，媽媽一度很排斥她整形，還嗆羅霈穎去整形就斷母女關係，不過羅霈穎一試就愛上，而媽媽看到女兒的成果更是態度大逆轉。

羅霈穎過去大方坦言在臉上動醫美，割雙眼皮、整鼻子、下眼袋等等，羅霈穎更豪砸300萬為自己維持美貌，但羅霈穎媽媽當初很反對女兒整形，還嗆羅霈穎去整形就斷母女關係，不過羅霈穎一試就愛上，而媽媽看到女兒的成果後，還要羅霈穎打電話給嫂嫂，叫嫂嫂也去整，母女互動相當有趣。

羅霈穎不避諱自己幾乎年年「進廠維修」，根據《三立新聞網》報導，整形醫師李久恆就透露，羅霈穎原本約了明天要回來保養，沒想到卻在回診前傳出噩耗，李久恆也在臉書哀悼羅霈穎「她總是特別關照我，每次她來診所總是帶來歡笑！永遠懷念她～RIP」。

(中時新聞網)