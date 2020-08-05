馬林魚隊因爆發新冠肺炎群聚感染，被大聯盟停賽8天後於今（5）日恢復比賽，是在巴爾的摩客場與金鶯隊3連戰，首場比賽的結果也出人意料，馬林魚以4比0完封金鶯，並以3勝1敗、勝率0.750，暫時在國家聯盟東區領先。

馬林魚的陣容與球季開幕時已有大幅變動，30人名單換了17人，佔一半以上。先發輪值有3人進入傷兵名單，24歲的羅培茲成了頭號王牌，今天他的表現也非常犀利，先發5局無失分，送出7K，平個人單場最多三振紀錄，只被擊出2支安打，完全壓制金鶯的打擊。

馬林魚在5局上由34歲老捕手瑟維利轟出陽春全壘打，率先打破鴨蛋，6局上再靠密集安打添得2分，8局上重炮手阿奎拉補上一發陽春彈，4比0完封金鶯到底。

除了先發的羅培茲拿下個人本季首勝，4名後援投手各投1局無失分，表現亦佳。由於原本的牛棚有8人染疫，不得不更換替補人選，其中霍特、布雷爾今天都有上場，各拿下1次中繼成功。

此外，另一支受到疫情影響的費城人隊明天也將恢復比賽，將與洋基隊進行雙重賽。

(中時 )