過去3年已吸引了來自全球近千名音樂人於台灣齊聚，並有超過千人以上的網路關注，第4屆台灣國際古典暨傳統音樂獎（典傳獎）於8月1日的金獎得主音樂會暨頒奬典禮中落幕，在220參賽選手中，分別由林東毅、胡庭維、黃大維三人分別贏得鋼琴、聲樂及二胡組的評審團特別金獎。

典傳獎以深刻發揚古典音樂文化之精隨與精神，今年已邁入第4屆，過去的參賽者來自兩岸、香港、日本、馬來西亞、美國、加拿大、泰國、新加坡等地，今年主辦與協辦單位再次透過多樣的交流方式進行，在金獎決賽暨頒獎典禮之後，再次舉辦了國際音樂人之夜「我們的團圓飯」，別具交流意義。

除了來自各地的選手，典傳獎評審均為國際專業音樂家，今年出席的評審團有孫清吉、白玉光、柴寶琳、劉幸宜、陳慧如、李英、黃新財、鄭 曉玫、王銘裕、蔡秉衡、陳冠宇、張誦芬、林香蒂、賈元元、陳安美等 15 位，今年評審團共評選出21位入圍者晉級決賽音樂會。

今年典傳獎獎項分專業組與普通組，各有金獎、銀獎、銅獎、肆獎、伍獎與優秀獎，並於金獎決賽音樂會中評選出「評審團特別金獎」、「觀眾票選獎」、「香港靈巧藝術協進會特別獎」、「未來之星獎」、「優秀海外音樂人獎」、「渢譜藝術特別獎」等特別獎。今年決賽音樂會競爭激烈，鋼琴組與二胡組多項獎項都進入二次投票才分出勝負；評審團也特別在頒獎典禮上表示「勝不驕敗不餒」、「入圍就是肯定」，期許所有古典與傳統音樂人能繼續努力。

社團法人台灣國際藝術家協會理事長白玉光也呼籲，期盼政府能正視典傳獎成立的宗旨給予更多的支持，大會主席呂麗莉教授也在音樂人晚宴中表示，將會繼續支持典傳獎，讓獲獎人持續在音樂表演上發光發熱。

(旺報 )