被視為明日之星的電動卡車製造商Nikola第二季虧損超出華爾街預期，並表示新冠肺炎疫情中斷其供應鏈，受此打擊，周二盤後股價暴跌17.48%，為32.05美元，逆轉稍早前在一般交易時段的收漲6.44%，為38.84美元。

Nikola在今年6月上市後股價很快翻漲了一倍，今年以來其股價已經上漲273%，遠優於標普500指數的漲約2%，以及道瓊指數今年來的跌約6%。

Nikola公布第二季淨損8660萬美元，每股虧損33美分，較去年同期的淨損1680萬美元、每股虧損6美分大幅惡化。經調整後，Nikola每股虧損達16美分。

分析師預估Nikola第二季GAAP每股虧損為13美分。

Nikola在聲明中表示，新冠肺炎全球大流行導致公司的供應鏈中斷，但目前已經採取因應措施，以減少生產時程因而面臨的風險。此外，Nikola表示目前公司相信長期目標不會受到疫情影響。

Nikola並表示，氫動力長程電動卡車Nikola Tre仍將於2021第四季開始投入生產，最初部分Nikola Tre將在德國工廠生產，該廠目前正在進行改修，工程完成後每年產能將達到10,000輛。

此外，Nikola表示，在亞利桑那州柯立芝市（Coolidge）的製造設施已在7月23日動土開工，該廠興建完成後在兩班制產能全開下，每年可生產35,000輛電動卡車。該廠預計在2021年第四季完成第一階段的營建工作。

(時報資訊)