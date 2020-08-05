台股周三(5日)開高走高，指數最高來到12816.39點，台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)、聯發科(2454)等重量級電子股盤中力爭上游，傳產股方面以水泥股表現最為一致，水泥類股指數盤中大漲近2%，連2日反彈收復各均線、僅月線尚未站上，包括台泥 (1101)、嘉泥 (1103)、幸福 (1108)、亞泥 (1102)、環泥 (1104)相對強勢，午盤台泥、嘉泥漲幅逾2.4%、幸福漲近1.7%，環泥、亞泥則漲近1%左右。

觀察今天強勢的台泥，遭外資連賣4天共9302張，但股價卻是突破盤整區，連2日勁揚，亞泥則是被大賣8天高達21223張，自除息後一路呈現貼息局面，也在跌破40元大關後買盤湧入破底翻。

至於環泥，被外資賣超4天207張，股價亦從低檔慢慢往上突破，而外資周二小買幸福28張，股價力圖靠攏10元關卡；嘉泥外資未有著墨，股價在除息後連日下跌，在16元附近盤整，今才向上發動攻勢，惟上檔套牢壓力不輕，仍待時間化解賣壓。

從基本面來看，台泥今年展望相對保守，水泥本業下半年漸入佳境，轉投資和平電廠有望持續受惠國際煤價下跌，展望正向；嘉泥旗下沖繩HotelCollective將先專注於餐飲服務，隨著疫情趨緩，旅宿事業將逐漸好轉，外加轉投資台泥7億元現金股息第3季入袋，下半年營運逐漸轉好；而幸福6月合併營收3.61億元，年增32.58%表現不錯。

中國雨季進入尾聲，災後重建商機可期，且每年第4季都是水泥業最旺的一季，連同中國地方政府為拉抬經濟、加碼基礎建設工程，將讓水泥業出現報復性需求，包括台泥、亞泥、環泥可望斷開上半年的低迷，下半年營收獲利可望逐季成長、一季比一季好。

(時報資訊)