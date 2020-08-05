受新冠肺炎疫情所影響，「國立成功大學PassByValue馬來西亞資訊教育志工團」今年無法出國服務，不過他們將原先規畫內容改以製作線上課程的方式，提供當地師生教學使用。

「國立成功大學PassByValue馬來西亞資訊教育志工團」之前的服務內容主要為資訊基礎能力教學，透過課堂上實際的電腦操作，引導學員了解電腦基本軟硬體使用方式及相關知識，運用資訊能力融入教學場域，並與國內基金會合作，提供再生電腦供當地教學使用。

同時，團隊還為社區孩童安排文化交流的課程，介紹台灣的傳統節慶與童玩，比如搓湯圓、寫春聯、踢毽子等，達成寓教於樂的服務目標。

團隊表示，當地幼教老師多使用紙本式的傳統教材做為教具，故希望透過服務改善當地的數位資源落差，從幼兒教育開始做起，強化當地原住民幼教老師的資訊能力，使他們學習如何運用電腦網路搜索、文字功能。

團隊也進一步提供進階課程，針對有資訊基礎的教師進行進階影片編修、軟體應用、程式設計的培訓，隊員發現教師們在學會使用電腦後，用電腦下載新的課程教材編入課程，有助於提升偏鄉的幼兒園教育品質。

今年團隊由於疫情因素，改以線上課程的方式進行服務，並因應學員教育程度的不同，設計不同階層的課程，從最基礎的認識電腦、如何使用滑鼠，到Word、PowerPoint、Excel軟體、進階Google功能的使用，他們一共錄製61部教學影片，對提升當地教師與學童資訊能力具有相當助益。

青年朋友若想加入海外志工行列，更多詳細訊息，可上教育部青年發展署網站或青年海外和平工作團網站查詢。

(中時 )