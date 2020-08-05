依據內政部最新資料，統計上半年度全國暨六都住宅開工量，今年全國共60,487宅，是統計以來同期新高，跟去年同期相比增加12.8%。

大家房屋企畫研究室主任郎美囡表示，今年房市雖然受新冠肺炎疫情影響略有壓抑，惟疫情一旦趨緩交易量立即提升，且市場資金動能強、利率低，市場普遍看好不動產發展，因此市場供給量大幅增加。

近五年全國暨六都H1住宅開工量

綜觀六都今年上半年開工量，與去年同期相比台南市成長最多，今年4,657宅、年增49.6%，新北市今年10,809宅、年增42.7%，高雄市雖然上半年交易量並不理想，但開工量有9,035宅、年增26.5%，台中市維持破萬開工量，今年14,530宅、年增11.8%，台北市上半年共5,549宅、年增3.2%，桃園市是六都中唯一開工量下滑的區域，今年7,141宅、年減8.8%。

郎美囡分析，今年房市受資金帶動，利率探低吸引自用及投資置產買盤進入市場，此外，危老重建在主要都會區發酵，也挹注開工量提升，而六都中台南市近幾年受惠南科話題，推案量大增、買氣穩定，新北市低價區可吸引首購族、機能佳的區域有換屋族支撐，房市信心強，至於桃園市近幾年推案量都在高檔，故以消化庫存為主，今年上半年開工量不升反跌。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，從各方面觀察民眾對房市頗具信心，新案也一再開高價，疫情若還能在控制範圍內，預期下半年交易保持降量均穩格局，但也要留意部分區域價格已經突破歷史高點，若以投資思考，應居高思危，並選擇較為安全性的產品。

(中時新聞網)