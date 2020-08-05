國會立委集體收賄案，引爆政壇風暴，藍、綠、黃三檔多位立委遭牽扯其中，司法調查期間外界的傳言風聲不斷，資深媒體人謝震武指出，正常來講，檢調單位應該會出來滅火，告訴社會大眾外面傳的消息「都是假的」，但這次檢調的反應卻大不相同？

謝震武在他所主持的政論節目中指出，從檢調大動作衝進國會大樓後，外界的風聲就沒有停過，甚麼借錢、賭債等理由，路上明目張膽交易、立委親自拿錢沒有白手套等收賄方式，立委嗆檢調敢查要有正舉被當場打臉、在某立委家找到多少錢這種調查過程等，不停地透過新聞媒體進行報導，以過去檢調的辦案經驗來講，這種外界亂傳的流言蜚語，北檢都會出來表示「目前案件都在偵查中，一切以檢調單位所公布的消息為主」，來終結流言。

但是這次卻不一樣！謝震武表示，北檢這次僅僅出面否認「在徐永明家中找到300萬元現金」這件事「與事實不符」，對於其他的說法完全沒有多做評論，這讓人有了更多的遐想，難道這間接顯示，「其他的說法都…？」

(中時新聞網)