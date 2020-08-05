李姓男子透過交友軟體認識唸國中二年級的A女，引誘A女開視訊做脫衣露胸等猥褻行為，李男趁機錄影並擷圖，A女認李男行為有異封鎖帳號，李男竟透過FB臉書，以握有A女猥褻行為影片，脅迫A女出來見面，被警方當場逮獲。

李男找到A女FB後，以「你好好配合我一下，我就刪掉」、「跟我出來見個面，我再把影片在你面前刪掉」、「那你要不要跟我出來一次，我再把影片在你面前刪掉」、「你先跟我出來再說」、「我保證，你跟我出來一次，我就刪掉，手機給你檢查」、「那你讓我摸」、「你的影片有照到臉，確定不理我嗎？我答應你一下下」、「摸一下下」等訊息，要求與A女見面。

A女擔心猥褻影片外流，同意與李男見面，A女畏懼哭泣向同學B女求救，B女建議並偕同A女報警，6月4日晚，警方在湖口火車站後站逮捕李男，扣得李男行動電話內A女於猥褻行為的影片及擷圖，在李男身上還搜到2個保險套。

檢方偵查後李男提起公訴，認李男犯兒童及少年性剝削防制條例第36條第2項，以引誘或他法使少年被拍攝猥褻行為之影片罪嫌，及刑法強制罪嫌，兩罪犯意個別，行為互殊，請法院分論併罰。

(中時 )