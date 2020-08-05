許多國中生已成為電子菸、加熱菸的販售主力，在IG上貼文販賣。（陳人齊攝）

許多國中生已成為電子菸、加熱菸的販售主力，在IG上貼文販賣。（陳人齊攝）

電子菸商將產品包裝成糖果、果凍、潮T等形式販售，家長、老師難以察覺。（陳人齊攝）

暑假一到，國內加熱菸、電子菸在青少年族群間的流通情況卻也越來越嚴重，董氏基金會今天指出，有家長發現就讀國中的孩子班上竟有多名同學在IG（Instagram）上當販賣電子菸的下線，透過張貼「軟糖」、「果凍」、「潮T」、「貼紙」等掛羊頭賣狗肉的方式販售，讓人防不勝防，呼籲政府能重視新型菸品的危害加以管制。

董氏基金會日前接獲家長投訴，表示自己的兒子在學校因同儕的關係染上吸食電子菸的惡習，才抽幾個月鼻子、皮膚就發生嚴重過敏，看醫生都不會好，沒想到兒子反倒說，「電子菸只是霧化而已沒有關係，而且味道香香的，很快就散去，也不會被發現」，讓家長相當頭疼。

家長指出，自己就讀國中的女兒說，班上有多名同學會在IG上轉發「某某同學在IG賣電子菸」，且多毫不遮掩，這些IG貼文大多是用「果凍」、「貼紙」、「潮T」等包裝吸引學生點擊，但事實上都是在賣電子菸與菸油。

販售電子菸年齡層下修 今年以國、高中生為主力

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，去年電子菸商大多吸收大學生作為下線，於社交平台上販售，沒想到今年年齡層已下修至以國、高中生為主力，情況相當讓人擔憂。

林清麗說，調查後發現，許多年輕人第一次使用電子菸是自己去買，但第二次在實體店面購買時，就有一些人會被吸收成下線，開始於網路上幫忙傳遞訊息，而這些貼文往往都是用「果凍」、「貼紙」、「茶壺」、「牙膏」等代號包裝，例如「果凍」就代表是多種口味的電子菸禮盒，「貼紙」則代表各自單一口味。

國內將電子菸定義為非菸品 荒謬至極

董氏基金會執行長姚思遠認為，衛福部在菸害防制法中對於電子菸、加熱菸這些新興菸品的管制力道不足，他說，在國際上對電子菸的定義就是Electronic cigarette，也就是電子香菸，但台灣卻稱為「類菸品」，其中「類」就代表不是，將電子菸定義為非菸品，根本是荒謬至極。

姚思遠說，政府規範類菸品，基本上是認定電子菸是用一些機具設備，來讓人模仿菸品的使用，「但問題是在使用電子菸時會吸入尼古丁，怎麼還會叫做模仿菸品使用？」質疑政府在做這樣制定時，完全是受制特定的法律專家、醫學專家的想像框架。

另外，姚思遠也質疑，菸害防制法中未出現加熱菸或電子菸的文字，政府未來要如何管制？就連世界衛生組織（WHO）、香港都將這類產品稱為新型菸品或新型吸菸產品，現在國內若不禁止，未來只會後悔莫及。

新型菸品尼古丁與紙菸不同 成癮性更強

台北榮民總醫院家醫部賴志冠醫師說明，大部分的人都不清楚新型菸品的內容物為何？但事實上所謂新型菸品就是先進的尼古丁傳輸設備，這類尼古丁較傳統尼古丁不同的是，它會轉換成尼古丁鹽，作用更強、更快、成癮性更高。

賴志冠說，根據國健署統計，去年國、高中生的電子菸使用率較前年成長約6至7成，而電子菸商大多宣稱各種口味的電子菸香精，就像是精油一般可讓人放鬆，且符合人體食用標準，但事實上人體呼吸道與腸胃道結構不同，就算可以食用，只要吸入到肺部劑量過高，仍會造成相當大的危害。

(中時 )