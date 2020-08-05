羅浚濱／竹縣報導

工研院LED團隊11年前投入人因照明研究，開發「同色異譜LED光源模組」獨家專利技術，藉由調整同色溫光源中的波長，壓抑或刺激人體內褪黑激素的產生，與榮總新竹分院合作在醫護站做試驗場域，協助醫護人員調節晝夜節律，發現有改善睡眠品質的效果。

工研院光電所總監朱慕道表示，醫院護理人員多採日夜輪班制度，工作時間長，護理站24小時燈火通明，通常只有一種燈光亮度與色溫，護理人員長期工作下來，容易造成生理時鐘大亂，影響睡眠品質。

工研院為將「同色異譜LED光源模組」技術實際應用在醫護場域，去年10月與榮總新竹分院合作，將人因照明運用在護理站上，藉由調控不同時段燈光波長，調節護理人員褪黑激素的分泌，進而改善生理時鐘與睡眠品質。

榮總新竹分院護理長王靖儒表示，護理站引進人因照明系統後，每到接近交班時間，會讓大家在心理上覺得好像離下班又近了一點，心情比較放鬆，回家後休息的品質也會比較好。

工研院發現這套系統導入榮總新竹分院護理站後，小夜班人員深層睡眠百分比由8％上升為25％，早班人員的深層睡眠百分比由12％上升為17％，讓常日夜顛倒的醫護人員，工作或休息都變得更有效率。

(中時 )