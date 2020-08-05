2020《米其林指南》評鑑跨出台北，首次插旗台中，推出「台中、台北雙城指南」，因疫情而延後舉辦的發布會，24日將在台中歌劇院舉行。台中市長盧秀燕5日上午受訪表示，很期待台中市的美食被世界看見，她很有信心評鑑出來的結果，台中美食終能登上世界版面。

盧秀燕5日上午出席豐原公老坪登山步道整建工程開工典禮，會後接受媒體訪問時表示，她當立委時，她在立法院質詢時任行政院長賴清德「歷屆米其林以台北作為城市選擇，如果花全國的預算幫某一個城市行銷，台中是全國第二大城，台中美食也應被世界關注，希望下一個城市可以在台中，預算分配也比較公平。

盧秀燕也說，很高興當時的問政，獲時任行政院院長的賴清德副總統承諾，經過幾年後實現「米其林飄香台中」，很期待台中在地美食被人廣知；「我很有信心，到時評鑑出來，大家就會知道，平常我們很喜歡的一些美食，終於能夠登上世界的版面。」

台中市政府表示，今年《米其林指南》評鑑發表會選在台中國家歌劇院舉行， 這不僅是台灣第三版的美食評鑑，也將是台中美食文化的里程碑。米其林官方將於24日下午1時透過臉書「台灣米其林指南」，或YouTube「亞洲米其林指南」直播公布名單，歡迎民眾一同關注。

(中時 )