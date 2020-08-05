港元匯價持續偏強，在紐約匯市尾盤再度觸發7.75兌1美元強方兌換保證。香港金管局再度進場承接美元，並向市場注資4.96億港元，以捍衛聯繫匯率制度，確保港元匯率維持穩定。

香港信報報導，香港銀行體系戶口結餘6日將增加至1,877.32億港元。

連同4日傍晚注資11.63億港元，香港金管局在24小時內合計向市場釋放16.59億港元。

(工商 )