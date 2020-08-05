（捷迅副總經理兼發言人葉子菁。圖／張佩芬）

貨攬業者捷迅（2643）今上半營收17.89億元，相較於去年同期13.45億元，成長率為33％。每股盈餘（EPS）3.00元，與去年同期1.30元相比，成長率更高達131％，創歷史新高。

捷迅第二季營收10.04億元，獲利0.57億元，EPS1.90元，年增率190.5％，連續九季成長，公司發言人葉子菁表示，6月營收雖然因市場運價下修，但因貨量有成長，不影響獲益，公司獲利基礎主要還是來自於本身與客戶的長期合作關係及成本控管得宜。

獲利能力與營收沒有絕對關聯，主要是承攬業營收易受航運運價起伏及國際油價影響而增減。雖然部分客戶因受疫情衝擊影響，受限於高運價而採觀望態度延後出貨，但總結而言；6月營收降低並非貨量降低，主要係受航空公司航空運費降低影響所致。

捷迅屬於專業整合型物流公司，相對於同業更能提供客戶高端且具附加價值的服務，這也是捷迅於疫情期間仍能突圍，創造出連續9季獲利的主因。

現今全球遭逢疫情襲擊，但捷迅仍照著既有計畫逐步發展，展望下半年度，因應疫情後全球經濟重新啟動，捷迅秉持服務至上的精神，持續觀察各地區復甦的狀況，以穩健且創新的步伐跟隨著客戶於中國及東南亞等地布局，規劃更全方位物流方案。

(工商 )