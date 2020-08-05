大陸貴州有一名可憐的36歲少婦，因為罹患了連醫師也查不出來的怪病，在過去2年內，肚子內瘋狂長了一直成長的「巨球」，已經佔了整個體重的20公斤以上，由於她的肚子比懷孕的孕婦還大，讓她現在只能挺著這顆「巨球」坐著睡覺。由於家中太貧窮，她已放棄治療，傷心表示：「我在家等死已經等了2年，可是死神遲遲不降臨。」

據《光明網》報導，這位名叫黃國嫻的少婦，以前肚子也是平坦的，但在過去的這兩年期間，肚子從一開始的疼痛，但漸漸脹大變成超大巨球。目前體重55公斤的她，光是肚子就佔了至少20公斤，四肢等身體其他部位，卻越來越消瘦。

黃國嫻說，她一開始做了許多檢查，除了發現她患有肝硬化及卵巢癌等疾病外，肚子的問題沒有一個醫師能找出答案，只能放任肚子的腫瘤不停地長大。她傷心地說，借來的錢在看完一圈醫生後，已經花了差不多，還有兩個孩子要養的她，無法一直漫無目標地看病找答案，她絕望表示：：「我在家等死已經等了2年，可是死神遲遲不降臨。」

黃國嫻說，她因為生病肚子大成這樣，現在全家只能靠丈夫外出打工賺錢與國家補貼，供應她們母子三人勉強度日。她提到，日常生活打理，現在全靠年僅10歲的兒子處理，她看到兒子這麼懂事堅強，也燃起了求生慾望。現在當地政府和愛心人士都為她進行了捐款，幫助她就醫，而她也希望自己若有機會康復，會趕快工作，賺錢還給善心人士。

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(中時新聞網)