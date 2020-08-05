山東濟寧2日舉辦一場歌唱比賽，主辦方找來一名8歲的童星小玉玉擔任評審，引起許多網友熱議，有人認為讓一個小孩當評審，相當不尊重參賽選手；對此，小玉玉經紀人則表示，「很多網友覺得她沒資格，但是那些人有比孩子出名嗎？」

根據《封面視頻》報導，小玉玉自2歲便登台表演，參加過央視、東方衛視和山東電視台的多檔節目演出，在山東是人人家喻戶曉的小童星，演藝資歷非常豐富。而影片中，小玉玉在歌唱比賽現場，以極其老成的口吻，針對台上叔叔、阿姨輩的參賽選手的歌唱技巧加以點評，「有一點，就是節奏上沒找著拍。要不這樣吧大爺，您再回家去練一練。」

這樣的做法讓許多網友無法認同，認為主辦方故意製造話題，找來一個8歲小孩當評審，「小孩去評價長輩，非常不禮貌」、「小妹妹學過幾天唱歌？哪個音樂學院畢業的？」對此，小玉玉經紀人3日接受媒體訪問時表示，「（那個活動）算是一個全民唱歌的活動，不是選秀節目，選秀節目她肯定不會當評審。沒有不尊重選手，她只是說一些選手存在的問題。」

此外，面對提出質疑的人，經紀人也提出反問，「很多人覺得小孩子不懂這些，覺得她沒有這個資格，但有哪些歌手的現場水平，能跟她比呢？那些人有比她出名嗎？」

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(中時新聞網)