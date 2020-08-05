苗栗縣消防局楊姓消防隊員遭爆涉嫌犯下多起竊盜案，造成局內與同仁困擾，全案依法偵辦並將由督察科深入調查，召開考績會決定處分方式。

今年5月5日41歲楊姓隊員疑似竊盜1輛腳踏車，警方接獲邱姓女學生報案，指稱停放在苗栗火車站前的腳踏車不翼而飛，調閱監視器並循線到頭屋消防分隊查獲該輛腳踏車，人贓俱獲但楊姓隊員稱自行車是網購而來，但他無法提供相關資料證明，全案依照竊盜罪嫌偵辦中。

此外，楊姓隊員之前在苗栗縣象鼻、泰安、苗栗分隊等服務時，皆被懷疑行竊前例，不少隊員紛紛舉證泡麵遭竊，他轉調頭屋分隊，又被檢舉偷竊同事的高粱酒。

5日楊姓隊員休假從分隊搭乘公車回家，面對提問全程不發一語。苗栗縣消防局副局長匡夢麟說明，對於楊姓隊員涉嫌的竊盜罪已由檢方偵辦中，督察科也將介入了解，後續將就偵辦結果召開考績會決定如何處分，依情節輕重可處申誡、記過等處分，同時也將提供楊姓隊員適當陳述管道，達到毋枉毋縱。

(中時 )