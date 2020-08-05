開化寺又稱觀音亭，彰化市公所和森田藥粧今年聯手，在8月8日觀音菩薩成道紀念日和8月9日南瑤宮笨港進香回鑾，舉辦「阿母愛水水，阿爸嘛愛面子」讓信眾把痘公痘婆加持面膜帶回家。（吳敏菁攝）

開化寺又稱觀音亭，彰化市公所和森田藥粧今年聯手，在8月8日觀音菩薩成道紀念日和8月9日南瑤宮笨港進香回鑾，舉辦「阿母愛水水，阿爸嘛愛面子」讓信眾把痘公痘婆加持面膜帶回家。（吳敏菁攝）

開化寺又稱觀音亭，彰化市公所和森田藥粧今年聯手，在8月8日觀音菩薩成道紀念日和8月9日南瑤宮笨港進香回鑾，舉辦「阿母愛水水，阿爸嘛愛面子」讓信眾把痘公痘婆加持面膜帶回家。（吳敏菁攝）

全台唯一痘公痘婆被譽為醫美之神，經常吸引信眾以化粧品當供品，加持青春貌美，顏值永駐。（吳敏菁攝）

縣定古蹟開化寺又稱觀音亭，有「開彰第一縣公、首建開彰第一寺院」之稱，主祀觀世音婆薩，配祀全台唯一痘公痘婆，被奉為醫美之神，彰化市公所和森田藥粧今年聯手，在8月8日觀音菩薩成道紀念日和8月9日南瑤宮笨港進香回鑾，舉辦「阿母愛水水，阿爸嘛愛面子」讓信眾把痘公痘婆加持面膜帶回家。

森田藥粧集團執行長周俊旭表示，和開化寺一直有特殊感情，兒時記憶母親常到廟裡祈福，經常叫我拜痘公痘婆，保佑公司業績蒸蒸日上，有了想法，希望結合醫美枝誰，推出聯名面膜。

彰化市長林世賢表示，全國唯一有醫美之神之稱的痘公痘婆就在彰化，是獨具全台信仰特色，森田藥粧也是深耕彰化的企業，為了活絡地方創生，特別結合信仰舉辦公益送面膜活動。

文史工作者林志雄表示，早期天花肆虐，官民束手無策，出現了一對醫術高明的夫妻，治好許多民眾天花，民眾為答謝卻遍尋不著，因而雕刻金身加以祭拜，成了全台最盛名供奉痘公痘婆的寺廟。

隨著天花絕跡，痘公痘婆仍受信徒愛戴，還以現代角度「業務轉型」，從專科醫神轉為護佑信眾外貌的美貌之神，凡舉與痘有關，都是業務範圍，包括臉上青春痘、皮膚問題。

不少信徒和戲迷還津津樂道，「延禧攻略」裡，御醫葉天士的原型就是痘公啊！

開化寺8月8、9日活動，捐零錢30元贈送面膜、抽籤送面膜，臉書打卡送面膜。8月8日適逢父親節，還舉辦以開化寺觀音聖像為主題、菩薩祝福手作卡片等，現場免費提供材料、工具，寫上給予父親的祝福，增加親子互動，此外也有中醫義診、整脊推拿、還提供平安圓、麵線吃平安。

(中時 )