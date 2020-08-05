新北市淡水區有一隻6歲的店貓「沛沛」，日前因為飼主只顧著滑手機，卻不搭理牠，氣得牠跳上桌子，以「暴龍站姿」使出長達8秒的獅吼功，表達自己的不滿，要飼主趕快上前摸摸牠。畫面曝光後網友全被沛沛急於「刷存在感」的模樣給逗樂了，不過也有眼尖網友心疼「牠的手手怎麼了？」

飼主蔡艾青在臉書社團《貓咪也瘋狂俱樂部》上傳沛沛討摸摸的影片，哭笑不得的說「媽咪只不過在站櫃台滑手機沒注意到你，居然整隻站到桌子上來刷存在感…」畫面中可見，失去前腳的沛沛以「暴龍站姿」跳上透明圓桌，並且對著飼主使出獅吼功，刷一波存在感，一臉氣噗噗的模樣似乎是在告誡飼主「大膽奴才！還不趕快來摸倫家～」

畫面曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「居然是貓科袋鼠」、「貓吉拉」、「超級可愛，根本就是小暴龍」、「沛沛：我已經5分鐘沒吃飯了！妳要把我餓死啊！」、「原來是橘色的小霸王龍，那個肚子看起來好肥美好欠吸噢」。

沛沛：快～摸我！（圖／飼主蔡艾青授權提供，未經許可請勿擅自取用，以免侵權）

飼主蔡艾青受訪時表示，沛沛是4年前救援回來的流浪貓，當初被善心人士發現時，前肢已經被捕獸夾夾斷，而她後來在貓咪社團看見沛沛的救援文時，就立刻替牠禱告，並且向救援者懇切的表達想要給沛沛一個溫暖的家的意願，後來也如願領養到沛沛。

但是或許是因為過去流浪的日子，曾受到人類的傷害，飼主坦言「沛沛跟我其他養的貓真的不一樣，佔有慾比較強…沛沛來之後，我陪牠睡了一陣子的覺，讓牠安心，後來就變得越來越黏我。」加上救援回來時，沛沛因為營養不良，體力較差，最後透過保健食品的調養總算恢復體力，讓飼主打趣笑說「沛沛有時候還會在店裡飛來飛去！有幾次我去店裡，他把櫃台上的東西都掃到地下了，櫃台比桌子還高呢～」展現強韌的生命力。

沛沛4年前剛被救援回來時，因為營養不良，體力較差；如今在飼主愛的照拂之下，日漸肥美。（圖／飼主蔡艾青授權提供，未經許可請勿擅自取用，以免侵權）

但如此堅強的沛沛也有讓人心疼的一面，飼主透露，沛沛患有貓愛滋，「有一次，我出國較久，大約6天，牠因為太想我，第一次病發。牠的病幾乎都是心因性，心情不好，就會抵抗力下降…」好在飼主也有法寶，要是人不在店裡，就會透過監視器跟沛沛對話，讓牠不覺得孤單。除此之外，飼主也說沛沛是店裡的活招牌，經常用牠的菸酒嗓招呼客人，受到不少人的喜愛。

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