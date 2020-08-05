台南市長黃偉哲與新竹市長林志堅一起以手提登機箱展現check in新竹的設計展主軸概念。（洪榮志攝）

2020台灣設計展10月將在新竹市登場，新竹市長林志堅啟動「設計力，請你幫幫忙」取材請益之旅，5日來到台南市，市長黃偉哲邀請林志堅及新竹市府團隊一同登艇出海，領略安平港具備「北觀光、南自貿」雙重風貌的魅力，2人還互贈具備城市特色的禮品，並以手提登機箱展現check in新竹的設計展主軸概念。

黃偉哲表示，台南市與新竹市都擁有深厚文化底蘊的背景，且具備先進的高科技園區，相似之處甚多，同樣也有許多值得互相學習的地方，歡迎全台民眾持3倍券前來台南旅遊，尤其是高所得的科技新貴來抽房子或到台南置產都很合宜，未來台灣設計展10月1日在新竹舉辦時，也會安排行程率領台南市府團隊參訪，讓台南市的城市發展，透過設計力展現更為美好的一面。

林志堅也說，新竹市與台南市都是歷史氣息濃厚的古城，如何讓公共建設與城市規畫保有古城魅力兼顧民眾需求，使新舊融合臻至平衡乃是首長的最大挑戰；2020台灣設計展以新竹公園為主展場，延伸至舊城區，整座新竹市都將是設計展的展場，期盼透過設計帶領各地民眾登陸新竹的同時，也被新竹這座美麗的古城登入，相信2020台灣設計展將為新竹市近幾年的改變，創造一個讓人驚豔的里程碑。

南市府經發局認為，荒廢已久的安平商港，擁有樹林、沙灘、海域等天然資源特性及水域，市府以「北觀光、南自貿」為發展定位，將透過運動休閒、觀光藝文活動，把安平商港改造成兼顧觀光遊憩的景點；另外，安平商港遊艇碼頭招商引資，以遊艇碼頭、渡假村、海洋學校、主題商場等4大開發主軸，要將安平的水岸觀光成為城市新亮點。

2020台灣設計展的主題為「Check in Hsinchu-人來風」，將於10月1日至11日在新竹市登場，林志堅啟動的「設計力，請你幫幫忙」巡迴7縣市之旅，第5站抵達台南活動，他應黃偉哲的邀請先前往永記虱目魚丸，享用道地台南味的早餐後，再搭乘遊艇遊覽安平港風光，參觀甫獲「2020 IESA美國國際照明設計大獎」的「大魚的祝福」、大人小孩都愛的德陽艦園區，以及Q萌的安平虎鯨ORCA的療癒後，以品嘗牛肉火鍋為此次行程畫下句點。

(中時 )