在北市網路銷售公司任職近一年的妙齡女子「小璇」（化名），日前因生理期向雇主請生理假，卻遭雇主嗆「怎麼證明妳是生理假？既然要請假明天就不用來了」，讓小璇氣得向北市勞動局申訴，勞動局認定，業者行為已違反《性別工作平等法》，將開罰2萬元，並公布公司名稱為鼎恒有限公司。

北市勞動局今公布違反《性別工作平等法》業者名單，其中鼎恒有限公司以女員工請生理假為由，給予不利處分，遭開罰2萬元。

勞動局就業安全科長施貞夙表示，該女員工在公司擔任電腦助理，今年3月間向公司請生理假，公司起疑，質問女員工「怎麼證明妳是生理假？」主管更直言「既然要請假明天就不用來了。」

施貞夙說，受理女員工申訴後向業者詢問，公司喊冤說，因該女員工平時就時常請事假，造成公司營運困難，加上請生理假也難以證明生理期，才予以解雇。

施貞夙強調，依《性別工作平等法》規定，女性員工因生理期致工作有困難時，每月可請一次生理假，業者不得拒絕，該業者雖然第一時間有准假，但卻要求女員工隔天不用來上班，做出不利處分，因此予以開罰。

(中時 )