港股近期出現IPO熱潮，特別是中概股，2020年上半在港股新上市(IPO)公司共有59家，一共募資875億港元，較去年同期的募資增加21%，其中超額認購的公司有四家。可看出在那斯達克對外國公司的限制之下，加速中概股回歸，對港股募資金額的提升有很大幫助。

在六月更有數家重磅級醫療公司在港股上市，包括歐康維視(Ocumension)和康基醫療，後者並獲得高瓴資本以基石投資者進行投資，投資人熱烈追捧，最終獲得989倍的超額認購。

阿里巴巴早在去年底在港股IPO，今年六月並有網易和京東在港股上市，開啟中概股的回歸上市風潮，對提高港股估值有很大作用。據了解，網易上市獲得37萬戶散戶認購，為2017年閱文集團上市以來認購戶數最多的IPO。最後阿里旗下的螞蟻金服，將追隨阿里，估今年九月或十月在港股上市，預計將掀起另一波資金追捧。

市場人士分析，在新冠疫情下，主要經濟體紛推出寬鬆貨幣政策，大批外資開始入侵中國和香港股市，在比價效應下，對於同時於內地和香港兩地上市的公司，港股多出現估值偏低的優勢，助長資金流入，加上散戶的參與，皆鼓勵港股IPO風氣。港交所行政總裁李小如在六月初表示，美股市場對中企的不友善，預計今年將有許多在美上市的中概股到香港上市，2020年為香港IPO重要的一年。

據國際數據統計顯示，散戶在港股的市場占比約三成，在美股約11%，在倫敦股市約佔16%。在這一波港股上市風潮中，香港散戶的熱烈投資以及在IPO破紀錄的參與，可能讓國際大型基金面臨到挑戰。根據港股友善散戶的IPO規則，散戶的認購將迫使越來越多基金或機構投資人成為「基石投資人」，即承諾購買，在交易啟動前獲得購買優先權，並持有股票至少6個月。

中國生物公司歐康維視在港股的IPO，散戶最初可獲得IPO中10%股份，但是散戶超額認夠約1900倍，基於港股規則，在散戶超額認購嚴重時，最多可高達50%認購股份。大量散戶的認購將減少基金經理人可購買的份額。但負責歐康維視交易的大摩基金主管表示，強勁的散戶需求另一方面也是讓機構投資人願意成為基石投資人的原因之一。

香港散戶的積極參與，產生魚幫水，水幫魚效應，生物技術公司上市的強勁表現，反過來吸引更多散戶參與。歐康維視上市首日股價上漲154%，培康醫療超額認購1184倍，上市首日上漲68%。

然香港大量散戶的參與，可能讓上市企業產生估值過高的風險。香港投資人協會主席表示，散戶投資人正受到IPO首日股價飆升的誘惑。許多投資人並不了解公司的細節，只考慮股價是否良好。股票投資是享有公司所有權，成為該公司合夥人，散戶投資人卻對公司治理問題不感興趣，缺乏了解。另外，散戶持有股票時間偏短，散戶通常為非常低的利潤率所吸引，頻繁地買進買出股票，亦容易讓股價出現過熱情形。

(時報資訊)