捷迅(2643)公布上半年財報，累計上半年營收17.89億元，年增33％，營業毛利1.99億元，毛利率11.1％，稅後淨利0.9億元，年增163.7％，每股盈餘3元。其中，第2季稅後淨利0.57億元，年增190.5％，創上櫃以來單季新高，每股盈餘1.9元。

捷迅表示，雖然6月營收較今年前幾個月減少，但公司獲利基礎主要還是來自於本身與客戶的長期合作關係及成本控管得宜，且承攬業營收易受航運運價起伏及國際油價影響而增減，並不能單純以營收來判斷獲利強度。

公司進一步說明，雖然部分客戶對於高運價而採觀望態度，採取延後出貨，但6月營收降低並非貨量降低，主要是受航空公司航空運費降低影響所致。捷迅屬於專業整合型物流公司，相對於同業更能提供客戶高端且具附加價值的服務，這也是捷迅於疫情期間仍能突圍，創造出連續9季獲利且單季創掛牌以來最高的主因。

展望下半年度，因應疫情後全球經濟重新啟動，捷迅持續觀察各地區復甦的狀況，並跟隨著客戶於大陸及東南亞等地布局，規劃更全方位物流方案。

(時報資訊)