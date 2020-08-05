疾管署中央流行疫情指揮中心記者會。

繼泰國移工和比利時工程師相繼傳出確診新冠肺炎，引發在台感染的疑慮，今天竟又傳出，一位日籍旅客來台旅遊1個月，返回日本後確診，今日下午2點指揮中心將舉行記者會說明。

今天傳出一位日籍旅客來台旅遊1個月，在8月1日搭乘日航802班機返回成田機場，經日方篩檢確診新冠肺炎，對此，疫情指揮中心發言人莊人祥沒有證實。

至於先前確診的比利時工程師，在5月3日入境來台工作，7月29日因想出境返國，至醫院自費採檢，確診新冠肺炎，指揮中心針對469案例接觸者採檢，目前已採437人，其中328人核酸檢測陰性，其餘109人檢驗中；血清抗體已驗52人皆陰性。目前感染源仍不明。

根據指揮中心統計，國內目前累計有82,337例新型冠狀病毒肺炎相關通報，其中有476例確診，分別為384例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例待釐清（比利時工程師）。

(中時新聞網)