花蓮玉里法裔神父劉一峰創辦的資源回收倉庫，在今年2月22日遭慘祝融，損失慘重，消息傳開36小時內收到達修繕倉庫的目標；歷經五個多月的修繕作業，5日上午舉行重啟儀式，工作夥伴選在他80大壽這天，將浴火重生的資源回收倉庫作為生日禮物。
資源回收倉庫能重啟，劉一峰感謝台灣人無私的幫助，認為一切都是「愛的奇蹟」，也特別致謝願意讓他繼續使用土地及倉庫的房東廖小姐，並表示「台灣人是這塊土地最美的風景」。
令劉一峰印象最深刻的是，災後第二天收到的15元善款。他說，一位小女孩願意捐贈15元修繕倉庫，女孩父母並利用30元的手續費，將這15元交遞至他手中；劉一峰說，「15元的價值，已經是幾億元的價值」。
今天是資源回收倉庫的重啟大日，也是劉一峰80大壽的日子，現場熱鬧非凡，前副總統陳建仁、天主教會花蓮教區主教黃兆明、東服中心執行長洪宗楷等人皆前往祝賀，並歡唱生日快樂歌祝福他與資源回收倉庫「生日快樂」。
重啟的資源回收倉庫煥然一新，外觀是五彩繽紛廢棄塑膠瓶蓋製成的瓶蓋牆，內部也設置閱覽室與休閒區，今日起正式對外開放；資源回收倉庫分成資收作業區與二手物流區兩大區塊，收入也將持續投入公益，回饋社會。
被玉里鎮民稱作「神父爸爸」的劉一峰，25歲來台，1986年至花蓮玉里天主堂接下安德啟智中心並收容喜憨兒；50多年來為弱勢奔走，終於在2017年領到台灣身分證，正式成為「台灣人」。
(中時 )
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