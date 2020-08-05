新北市中醫師公會到淡蘭古道一日暢遊並義診。（新北市政府社會局提供／吳康瑋新北傳真）

新北市中醫師公會理事長詹益能為民眾進行針灸診療。（新北市政府社會局提供／吳康瑋新北傳真）

新北市中醫師公會響應新北市長侯友宜「在地旅遊」的號召，特地率領公會醫師及幹部參加淡蘭古道一日遊，醫師旅遊不忘本分，竟專程進入雙溪泰平部落幫民眾義診，有民眾得知好康消息後趕緊回家帶老小一起來，雙溪區公所也到場協助，眾人笑稱「一兼兩顧，旅遊兼看診！」

新北市政府觀旅局推動「OK旅遊」，開創100條在地深度旅遊路線。社會局日前也結合觀旅局舉辦「微型旅展」，向各級社團推薦優質遊程，新北市中醫師公會率先響應，在理事長詹益能帶領下，一群中醫師前往著名的淡蘭古道放鬆身心，包含林素貞等醫師並進入雙溪泰平部落免費義診。

新北市中醫師公會理事長詹益能表示，泰平部落地處偏區，居民看醫生需要翻山越嶺，非常不便，因此公會在泰平市民活動中心建立義診站，由中醫師望、聞、問、切，仔細幫民眾看診，原本當地報名30名，結果民眾「好康道相報」，最後完成超過50位民眾的診療，有位高齡90多歲的部落阿嬤看診後頻頻感謝，還問說下次什麼時候再來。

雙溪區長藍瑞珉也到場向公會致謝，並提供蜂蜜檸檬水讓民眾消暑。藍瑞珉表示，感謝新北市中醫師公會到泰平部落義診，也歡迎更多團體到雙溪旅遊，探索原始秘境古道，或是賞荷觀蓮，「走過雙溪，留下愛的足跡！」

另方面，副理事長邱定帶領公會其他幹部和家屬，一起踏足溪水清澈、風光明媚的坪溪古道，並享用以當地食材烹調的「泰平菜」，讓醫師們留下深刻回憶。

社會局長張錦麗表示，感謝人民團體響應OK旅遊，有許多社團已陸續規劃出遊，新北OK旅遊網站可供參考，也歡迎其他志願服務活動，讓旅遊不僅可以放鬆身心、振興經濟，同時更還能做公益、獻愛心。

(中時 )