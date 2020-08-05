未來手機掃QR Code就能搭車。（潘千詩攝影）

未來手機掃QR Code就能搭車。（潘千詩攝影）

為加速落實智慧公共運輸服務，交通部將發展多元票證支付環境。交通部表示，虛擬票證標準已訂出，目前正在制定設備標準，預計8月設備標準訂好後，即可公告規格，讓相關業者依照規格量產，另將規劃與高雄市政府合作，試辦手機出示QR Code即可輕鬆搭乘市區公車。

交通部近期推動策略，以「加強跨域整合」及「加值應用」為主，規劃由政策的指引、經費的投入及法規命令的調適，協助國內客運業者導入創新科技，加速數位轉型的腳步，同時帶動資通訊及票證與支付系統等相關產業的發展。

交通部科顧室科長劉建邦說，在推動MaaS（Mobility as a Service）時發現，民眾需要數位化服務，比如從台北到台中，沒有車的民眾會先Google map查路線，下一步是訂位、買票，因此要把公共運輸串接在一個數位平台上，將路線、公車位置、票務等串接起來。

公路總局表示，高雄捷運、桃園機場捷運已有掃QR Code服務，但兩種運具無法互通，未來若要擴及市區公車、國道客運，甚至進一步將所有運具整合，設備需有「認證標準」，例如：LINE PAY、街口支付、歐付寶、台灣PAY等行動支付的QR Code資料須一致，掃碼設備也要統一，才能互相讀取進而整合。

交通部先與中華電信訂定「交通運輸數位虛擬票證標準」，並於3月20日公告在台灣資通產業標準協會網站，接著由台灣車聯網產業協會（TTIA）制定讀卡機設備的標準，預計今年8月讀卡機設備的認證標準將出爐，年底將從高雄的市區公車先行試辦，公總另於北、中、南各挑一條線試辦，未來再大規模推廣，屆時民眾只要在手機上就能查路線、買車票，直接搭車甚至轉乘。

(中時 )