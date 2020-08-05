台灣的射擊運動源於台南，但台南市體育園區內的飛靶射擊靶場，長期以來因設施老舊維護管理不易，場地也不符合國際賽制的標準，再加上緊鄰住宅，屢屢被要求遷址。台南市政府教育局體育處多方協調及勘查後，有意選定關廟區森林公園旁興建符合國際賽事的新飛靶射擊靶場，原址計畫改建室內空手槍靶場，以利台南發展射擊運動。

台南市議員林美燕、許又仁、郭鴻儀、吳禹寰、盧崑福、呂維胤、楊中成及台南市體育總會理事長吳志祥、台南市射擊委員會主委蔡岳勳5日共同舉行記者會，除要求新的飛靶射擊靶場需符合國際賽事標準外，更期盼能夠爭取2023年全運會，讓場地在比賽期程前完工啟用，並向台南市的6位立委喊話，呼籲向中央爭取更多體育經費，以培育在地的優秀射擊選手，並帶動射擊運動風氣。

蔡岳勳表示，目前使用中的飛靶射擊靶場，共有定向飛靶8個靶位、不定向飛靶6個靶位，打靶射程有效距離是80公尺，但因飛靶槍的射程距離約76公尺，不符合國際規範，加上場地坐東朝西，下午會有西曬問題，難以使用，因此有不少優秀的台南射擊選手，苦無場地訓練，只好遠赴其他縣市發展。

林美燕認為，近年台南的射擊運動風氣日益興盛、成績優異，但因場地設施逾齡，導致選手只能去其他縣市練習，不僅不便民，恐遭其他縣市挖角，致人才流失；還舉桃園市日前打造出符合國家射擊訓練基地的靶場，成為國內第一座符合國際射擊運動聯盟（ISSF）標準配置的現代靶場，希望台南也能加緊腳步，提升在地射擊運動競賽場館水準。

許又仁也說，樂見新飛靶射擊靶場選在關廟區森林公園，當地不僅交通便利，場域寬廣，又能降低遭流彈波及的疑慮；射擊不受體型和年齡限制，很適合東方人與西方人一較高下，建議市府加強射擊運動的推廣並落實紮根，讓台灣的射擊運動能躍上國際舞台，為國爭光。

議員們還建議，為給選手們一個優良的訓練、練習場地，除另闢新場館外，體育園區原地址也應翻修，更新老舊射擊場設備，改設立室內空氣槍射擊場，提供市民使用、練習，並力爭2023年全運會，以提升運動風氣。

(中時 )