沈富雄臉書。

台灣防疫成績相當亮眼，但近來全世界都在面對第二波疫情，許多人都擔心台灣能不能再度手下，對此，前民進黨立委沈富雄在臉書上指出，疫情像一座座的冰山，但台灣專家卻死讀書，見樹不見林，對疫情沒有正確的認知。

沈富雄指出，一個確診案例可以是一座冰山，如因他而被匡列的人多數呈陽性反應；也可能只是一塊浮冰，如果被匡列的人都呈陰性反應。而篩檢人數與總人口數的比例決定水面的高度，水面高，則水面上的冰山與藏在水面下的體積比相對變小。

「台灣的篩檢人數少，水面高，所以確診數可能偏低」，這樣的推論其實是錯誤的。沈富雄指出，因為台灣的冰山真的座數很少，毫無疑問這是台灣上半場防疫的成功。但台灣的專家學者死讀書，見樹不見林，一再宣稱水面下的冰山是「恐怖的潛在定時炸彈」，將引爆下一波的疫情。

沈富雄表示，正確的認知應該是：感染力低、輕症或無症狀，而且帶有抗體免疫力的水面下冰山是上帝無聲的賞賜，只可惜在台灣，這個數目太少了，將來要施打疫苗的人也就相對多了。況且新冠病毒在台灣也被誤解了，陳時中團隊及所謂的「專家學者」們如今留給人民的，只剩「無知與莫名的恐懼。」

(中時新聞網)