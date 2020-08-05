教育部近日公告兩份修法草案，分別是「外國學生來台就學辦法部分條文」、「僑生回國就學及輔導辦法第二條、第六條、第十一條修正草案」，二案修法目的皆在於希望增加外國學生與僑生來台就學機會，本次修法獨缺陸生。

在教育部預告的兩項修法草案細節方面，就「外國學生來台就學辦法部分條文」來看，修法重點為：

(1)明定具外國國籍，且未曾具有中華民國國籍者之外國學生身分認定標準。

(2)增訂外國學生來來就讀學士班以下學程，在國內停留未滿1年，因故退學或喪失學籍者，得重新申請來台就學，並以1次為限。

(3)大專校院招收外國學生比例，名額以教育部核定前一學年度招生名額的外加10％為原則等方向。

(4)增訂外國學生入學方式，也就是與我國內一般學生相同者，不受應予退學限制，以及明定轉學規定，僅適用於我國大專校院就讀之外國學生。

(5)增訂實驗教育機構招收外國學生之國別、在台監護人、實驗教育機構招收外國學生之收、退費及通報單位等規定。

至於「僑生回國就學及輔導辦法第二條、第六條、第十一條修正草案」，修法要點則為：僑生在台停留未滿1年，且自願退學，並返回僑居地者，有重新申請回國就學的機會，考量僑生如接受僑生先修教育1年再入學大學，則將超過1年規定，放寬在台停留期間未滿2年者得以適用。另外則是國高中小與專科僑生的學校法人董事長或董事，得監護僑生人數上限，由1人放寬為5人等。

(旺報 )