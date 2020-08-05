教育部近日公告兩份修法草案，修法範圍仍沒有陸生，學者認為，兩岸關係不佳，陸生就學變成夾縫中求生存，而民進黨政府自2016年執政以來，所採取的「重外生、輕陸生」的政策走向，勢必將更加強化、積極推動。

中華戰略前瞻協會研究員兼副秘書長 盧宸緯認為，我國境外生包括陸生、僑生及外國學生3大類類，但此次教育部並未針對整體境外生推動修法，而是僅選擇其中的「外國學生」，並將修法重點置於鬆綁外國學生入學資格，以及我國教育體系招收外國學生的相關規定。由此可見，未來政府對於境外招生，將延續自蔡政府2016年執政以來「重外生、輕陸生」的政策走向，並更加強化、積極推動。

盧宸緯指出，我國境外生群體，向來呈現由外國學生、僑生與陸生交織而成的多元圖像。但陸生因與兩岸複雜政治脈絡相連結、總在夾縫中求生存，近年來亦面臨兩岸政策夾擊困境。

盧宸緯也提到，陸委會於今年4月初所公開表示的「歡迎陸生來台的政策始終如一，多年來持續穩健推動陸生來台就學，也照顧陸生在台就學權益」，言猶在耳，但在教育部此次推動的修正案中，卻不見「持續穩健推動陸生來台就學」相關修法。

(旺報 )