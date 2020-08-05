宜蘭礁溪老爺酒店驚爆疑似集體食物中毒案，宜蘭縣衛生局表示，1日有46人到飯店吃自助餐，隨後產生上吐下瀉的病徵，目前7人住院觀察，其中32人為中租迪和員工旅遊團的成員，現在還不確定46人是因食物中毒所導致的病狀，已先行要求飯店餐廳暫停營業，並提出改善計畫；礁溪老爺酒店回應，事發第一時間即主動送驗，全力配合衛生局找出原因，待送驗結果出來，經衛生局核可後才會開始餐廳營業

據了解，中租迪和舉辦共65人的員工旅遊行程，1日入住礁溪老爺酒店1晚，在飯店自助餐內享用晚餐、早餐，但旅程結束後，陸續有人發生上吐下瀉的情況，據宜縣衛生局接獲通報，其46人中共7人就醫，除中租迪和公司32名員工，還有其他14名入住的散客有相同病況。

宜蘭縣衛生局局長徐迺維表示，獲報的案例，皆由北市與新北市衛生局通報，目前衛生單位正進行疫調，因仍未確定發病事由為飯店用餐導致食物中毒，需花費幾日檢驗找原因；據流行病學調查，其餐飲仍無法排除是導致發病的原因，事發後已要求礁溪老爺酒店的自助餐廳暫停營業，並提出改善計畫，縣衛生局也正派員前往飯店調查，確認是否符合食品良好衛生的規範，待一切改善與查驗程序完成後，餐廳才能重新營業。

礁溪老爺酒店表示，因未確認發病的房客是否為飯店用餐導致食物中毒，除主動配合衛生局查驗外，其自助餐廳平日以好高規格進行消毒，事發後已主動送檢食物，盼盡速釐清原因，自助餐廳已暫停營業，並強化消毒程序；第一時間獲悉房客食物中毒的狀況，也持續關切、提供協助，並主動全額退住房費；而今日入住房客尚未有人退房，相信飯店品牌，目前會引導房客至宴會廳用餐，稍晚飯店會再發表聲明。

(中時 )