新冠肺炎疫情改變民眾生活型態，並醞釀出新商機。資策會產業情報研究所（MIC）針對台灣網友調查發現，有53.3％在上半年疫情時間曾使用美食外送服務，且首度使用者占10.9％，另有22.1％曾使用的網友，在疫情期間增加使用美食外送服務。

調查結果顯示，最常使用的前5大平台依序為foodpanda（79.6％）、UberEats（60.8％）、foodmo（8.3％）、餐廳自營平台（7.6％）與街口美食外送（5.3％）。疫情期間用戶平均每次美食外送服務訂購金額345元，不同區域與使用頻率不同的用戶消費區間為300～350元。

資策會MIC產業分析師王琬昀表示，foodpanda與UberEats穩坐2大龍頭，但餐廳自營平台仍具市場潛力，使用率在「首次使用」（6.9％）與「維持疫前相同使用頻率」（9.7％）2大族群中皆取得第3名。

針對疫情期間用戶的使用動機，有50.4％為省去外出與排隊時間、39.4％認為可減少外出接觸人群機會，折扣優惠（38.7％）、天氣不佳／不想出門（38.3％）、餐點多元可選擇（26.4％）也是考量重點。

調查發現，觀測「首次使用」與「頻率增加」者動機，可發現「減少接觸機會」為最主要驅動力。而疫情期間曾使用美食外送服務的消費者，高達77.3％表示未來有繼續使用意願，首次使用者亦有60.4％有意願在疫情後繼續使用，認為美食外送服務將成為新常態。

至於未使用或是無意願繼續使用的網友，前5大影響因素依序為不想額外支付外送服務費（44.3％）、平台商品單價比實體店家貴（23.7％）、沒有任何訂美食外送經驗（23.3％）、想直接到餐廳享受氣氛及服務（19.8％）、所在地區的餐點選項不夠多元（12.2％）。

王琬昀指出，台灣消費者對美食外送的需求與接受度確有逐漸提升，但仍需要更多時間，才能使消費者養成付運費習慣。同時，未來有意投入外送平台的餐飲業者，在制定組合餐價格或考量上架餐點品項時，建議可參考平均消費價格區間。

展望後市，王琬昀認為業者可思考發展訂閱模式，但要留住訂閱客戶的關鍵，包括持續強化餐廳選項的獨特性、外送員素質與態度等，也可透過評分機制累積更多數據、發展餐點推薦系統，或根據不同地域的消費者飲食偏好，為餐廳打造適合的外送餐點等創新商模。

(時報資訊)