威力彩上月27日開出史上最高頭彩31.2億元，兩注分別開在台北大安區以及南投竹山鎮。外傳台北得主是在台新銀行法金部門上班的員工，人數還多達10名。對此有資深媒體人在節目上透露，其實台新內部真的有人中獎，但真實人數並非外傳的10人這麼多，而是只有4個人，所以每人可分得的彩金，實際金額反而更多，每人拿超過1億元。

資深媒體人狄志為在《新聞挖挖哇》透露，他有一位在銀行圈的好友，朋友同事的太太，就是在威力彩外傳中獎的銀行上班。他提到，其實包牌人數不是外界盛傳的10個人，而是只有「4個人」，這代表每個人分得的金額，其實更多，如果只有4人平分彩金，等於一人從原本可拿1億多，變成拿4億多。

財經專家詹惠珠也在節目表示，在台新銀行員工中威力彩頭彩的消息爆出後，她問到兩個說法，一是有可能是對手銀行爆出來的，但她問了銀行裡面的人，表示「可信度滿高的」。她並透露，名單能傳得這麼細，都是40歲以下年輕人，這項爆料的可信度滿高的。

台新金控在上月31日表示，投注彩券屬於同仁下班後的私人行為，如果真的中獎，公司表示相當恭喜，但關於網路瘋傳有同仁包牌中頭彩爆發集體請辭云云，純屬網友虛構。不過有《今週刊》採訪到內部主管，該主管證實最近上班氣氛的確詭異，並認了「目前不至於告進法院，但雙方確實還在協調中」，等於間接證實中獎傳聞。

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(中時新聞網)