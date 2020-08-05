威力彩頭獎31.2億共開出2注，外傳其中一注得主是台新銀行總行法金部門10名員工，還被爆出買彩券的人想獨吞15.6億獎金，且不惜對簿公堂。有資深媒體人透露，其實頭獎得主並非外傳的10人而是4個人，扣稅下來一人不是1億是3億，搶獎金的動力又更多了。

媒體人狄志為說，台銀員工透露包牌的是4人不是外傳的10人。(翻攝自 YOUTUBE)

媒體人狄志為在節目《新聞挖挖哇》表示，朋友同事的太太就是在台新銀行法金部上班，她表示包牌人數只有4人而不是10人，獎金從1億變3億分得更多。而會有10人中獎的傳聞是因為PTT有人拍到其他人在鬧頭獎得主的畫面，以為是10人包牌。

財經專家詹惠珠也表示，銀行內部人士透露，「有名單出來說都是40歲以下的年輕人」可信度滿高的。

然而台新銀行僅回應，目前沒有同仁集體離職的狀況，但昨天(4日)有周刊爆料該法金部主管坦言很怕同事來辭職，現在辦公室氣氛詭異，集資同事與負責買彩券的人確實正在交涉中。

(中時新聞網)