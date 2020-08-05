時力代理黨主席邱顯智今被問及，昨日陳惠敏、陳志明等5位時力決策委員至法院聲援涉入貪汙案的徐永明，恐影響黨中央公正性，邱顯智回應，此案是在黨的紀律委員會處理，不論是調查或認定、懲處，都與決策委員會無關。不過邱也認為此舉並不恰當，盼行事前都要先考量社會觀感。此事也引來許多網友批評。

國會集體收賄案，台北地院昨裁定徐永明以80萬元交保，然而，徐永明交保後，時力包括陳惠敏、陳志明、林于凱、吳韋達、陳薇仲等5位決策委員，帶著零卡的可樂去接風，遭外界質疑，恐影響黨中央公正性，時代力量議員黃捷、黃郁芬也紛紛痛批。

對此，邱顯智表示，此案是在黨的紀律委員會處理，之後若當事人有意見，則移到仲裁委員會，若仍不符仲裁委員會決議，就會到法院走救濟管道，因此，不論是調查或認定、懲處，都與決策委員會無關。不過邱顯智認為，此舉並不恰當，呼籲同黨同志行事前都要先考量社會觀感。

針對此事，網友紛紛諷刺表示「這動作本來就不妥了 法院判無罪再去接風還說得過去」、「以無罪推定確實不能視其有罪，但大陣仗聲援也很怪」、「今天如果是藍綠交保然後大陣仗接風送暖 應該已經酸到比硫酸還酸了」、「正常民代黨員會急很正常啊，不想被貼標籤」、「過半決策委員去接風不就在告訴黨內其他派系你們沒機會」、「就這麼丁點大的黨就鬥成這樣」、「對的事有什麼不好說的 前輩有瑕疵就是欠修理」、「只能說時力兩派鬥爭已經大於黨的精神了」。

(中時新聞網)