近來有不明種子、砂土進到台灣，農委會主委陳吉仲5日上午首度出面呼籲，不要任意購買境外動、植物及相關產品，同時強調將強化邊境把關、查驗，嚴防境外、特別是來自大陸的不明植物、土壤進入台灣。

陳吉仲指出，從2018年豬瘟到今年的牛結節疹等五類動植物疾病都來看大陸，近來又有九件民眾主動通報收到不明種子與砂土，也都來自大陸。他說，土壤可能附帶線蟲、病原菌或害蟲等植物有害生物，若來自大陸的不明種子與土壤不但對台灣的農業生產有害，也將危害民眾健康。

陳吉仲強調，依據《動植物防疫檢疫法》輸入相關產品，必須申請檢疫，獲得許可才能通關，違反規定可處3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣3到15萬元罰鍰，但是，如果民眾是被動收到，只要主動通報，則免責。

防檢局指出，從7月28日至8月5日接獲民眾主動通報收到來自大陸的不明種子與土壞，其中，只有一件是民眾主動提交植物培養土外，其他都是從電商購物附贈的種子、肥料與土壤。

陳吉仲指出，因防疫從嚴考量，都已即刻銷毀，未來將視需要進行疫病害蟲檢測。他也同時強調，不只是大陸，凡境外輸入的不明來源動植物相關產品，都依同樣的標準處理。

陳吉仲說，財政部海關署今年以來從快遞查獲的違規相關產品共有198件，因此將持續與海關署及中華郵政共同合作加強查驗。由於接獲通報的9件中有8件是透過電商平台進到台灣，為了強化源頭把關，已與相關平台業者溝通，一方面強化賣家管理，也對買家進行宣導。

(工商 )