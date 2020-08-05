使用美食外送服務將成為一種新常態！據資策會產業情報研究所（MIC）調查，上半年疫情期間逾半數網友曾使用美食外送服務，首度使用者逾1成，平均每次美食外送服務訂購金額為345元。在曾使用的網友中，逾77％未來有繼續使用的意願，首次使用者也有逾60％有意願在疫後繼續使用。

整體看，網友最常使用TOP 5平台，依序為Foodpanda（79.6％）、UberEats（60.8％）、foodmo（8.3％）、餐廳自營平台（7.6％）、街口美食外送（5.3％）。

產業分析師王琬昀表示，Foodpanda與UberEats穩坐兩大龍頭，但餐廳自營平台具市場潛力，在「首次使用」（6.9％）與「維持疫前相同使用頻率」（9.7％）兩大族群皆為第三名。 疫情期間用戶使用動機，主要是想「省去外出與排隊時間」（50.4％）、「減少外出接觸人群的機會」（39.4％），「折扣優惠」（38.7％）、「天氣不佳／不想出門」（38.3％）、「餐點多元可以選擇」（26.4％）也是考量重點。「減少接觸機會」又是首次使用、頻率增加者的主要動機。 至於未使用或無意願繼續使用的網友，前五大因素依序為「不想額外支付外送服務費」（44.3％）、「平台的商品單價比實體店家貴」（23.7％）、「沒有任何訂美食外送的經驗」（23.3％）、「想直接到餐廳享受氣氛及服務」（19.8％）與「所在地區的餐點選項不夠多元（12.2％）。

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